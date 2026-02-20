Juan Pablo Guanipa anuncia su libertad plena tras aprobación de ley de amnistía en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, aliado de la nobel de la Paz María Corina Machado, anunció la madrugada del viernes que quedó en “libertad plena” horas después de la aprobación de una histórica ley de amnistía en el Parlamento.

Guanipa, quien fue diputado, estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y tras pocas horas excarcelado fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional.

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario.

“Confirmo que estoy en libertad plena”, escribió el viernes en la red social X el político de 61 años. “Agradezco a todos los venezolanos por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos”.

Su liberación se produjo horas después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo en el poder.

El instrumento es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Expertos no obstante han criticado su alcance. Guanipa se unió también a las críticas.

“Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía”, indicó. “Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

Su hermano, Tomás Guanipa, es uno de los diputados que votó por su aprobación.

“La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia”, siguió el dirigente. “Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron”.