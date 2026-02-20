Hallaron muerta a colombiana en Virginia: su esposo fue acusado de asesinato y estaría prófugo

Las autoridades de Norfolk, Virginia, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Lina María Guerra Echavarria, una colombiana de 39 años que había sido reportada como desaparecida a comienzos de febrero. La mujer no tenía contacto con su familia desde el 16 de enero y fue su hermano quien alertó a la Policía el 2 de febrero ante la falta de noticias.

El 5 de febrero, agentes que ejecutaban una orden de registro en la vivienda que compartía con su esposo, encontraron su cuerpo dentro de un congelador en la cocina, según documentos judiciales. Días después, la autopsia determinó que la causa de muerte fue homicidio.

La Fiscalía de Norfolk presentó cargos contra su esposo, David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. Además, enfrenta un cargo federal por huir para evitar el proceso judicial. Las autoridades sostienen que habría abandonado el país y que podría encontrarse en Hong Kong, por lo que se solicitó apoyo internacional para su captura.

Familiares de la víctima señalaron a medios locales que el hombre les habría dicho que Lina estaba en prisión por un supuesto robo, versión que no coincide con registros oficiales. La investigación continúa mientras las agencias federales colaboran en la búsqueda del sospechoso.