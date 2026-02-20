Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 12:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Homicidio en El Carmen de Bolívar: víctima fue atacada con arma de fuego en zona urbana

Las autoridades adelantan la investigación de caso

Cortesía

Cortesía

El hecho se registro en horas de la tarde de ayer 19 de febrero en el municipio de El Carmen de Bolívar, cuando dos sujetos en motocicleta abordaron y dispararon contra Zailt Alfonso Romero Barrios, de 36 años de edad, en la avenida Kennedy. La víctima acababa de salir de un taller donde había dejado su motocicleta y falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la inspección técnica realizada por las autoridades, fueron recolectadas dos vainillas calibre 9 mm, las cuales fueron enviadas para análisis. El procedimiento estuvo a cargo del CTI, dentro de los actos urgentes de investigación.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por alias “El Flaco”, presunto integrante del GAO Clan del Golfo, y estaría relacionado con actividades de tráfico de estupefacientes en la zona.

Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que afecta la tranquilidad en el municipio.

Tatiana Rodríguez

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir