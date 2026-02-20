Homicidio en El Carmen de Bolívar: víctima fue atacada con arma de fuego en zona urbana

El hecho se registro en horas de la tarde de ayer 19 de febrero en el municipio de El Carmen de Bolívar, cuando dos sujetos en motocicleta abordaron y dispararon contra Zailt Alfonso Romero Barrios, de 36 años de edad, en la avenida Kennedy. La víctima acababa de salir de un taller donde había dejado su motocicleta y falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

Durante la inspección técnica realizada por las autoridades, fueron recolectadas dos vainillas calibre 9 mm, las cuales fueron enviadas para análisis. El procedimiento estuvo a cargo del CTI, dentro de los actos urgentes de investigación.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por alias “El Flaco”, presunto integrante del GAO Clan del Golfo, y estaría relacionado con actividades de tráfico de estupefacientes en la zona.

Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que afecta la tranquilidad en el municipio.