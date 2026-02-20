Hallan armas de fuego escondidas entre ropa y juguetes en el Aeropuerto El Dorado

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía del Aeropuerto El Dorado incautó dos armas de fuego tipo carabina que iban en dos cajas.

En medio de los controles en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto, se identificó mediante scanner que dentro de dos cajas y entre ropa y juguetes habían en cada una armas de fuego.

La encomiendo provenía de Guaduas y tenía como destino la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.

En los dos meses que van de este 2026, las autoridades han logrado incauta en Bogotá más de 158 armas de fuego.