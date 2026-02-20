Fatal accidente de tránsito deja tres víctimas en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Redes sociales.

Norte de Santander

Sobre la medianoche de este jueves 19 de febrero, en un siniestro vial presentado sobre la avenida principal de Los Patios, Norte de Santander, dejó como saldo la muerte de tres personas.

El fatal accidente se presentó a la altura de la vereda Agualinda, sobre la vía que comunica a Los Patios con Pamplona.

Más información Familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela aún no reciben respuestas

Todo parece indicar que el exceso de velocidad sería el causante de este siniestro. Testigos aseguran que varios jóvenes realizaban piques ilegales sobre esta vía. Dos de ellos se movilizaban en motocicletas, cuando fueron sorprendidos por una pareja, que transitaba por el lugar, también en motocicleta. Las fallecidos serían los dos jóvenes que al parecer realizaban estos piques, así como el conductor de la otra motocicleta que iba en compañía de una mujer,

Uno de los vehículos involucrados en el siniestro se incineró en el lugar.

Hasta el sitio llegaron ambulancias y autoridades para brindar atención, así como varios familiares y conocidos de las víctimas.

De momento, las autoridades analizan las pruebas obtenidas en el lugar, para determinar qué sucedió.