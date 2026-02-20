Estas son las poblaciones de Bolívar que tendrán cortes de energía por trabajos de Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 25 de febrero y el 2 de marzo se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Miércoles 25 de febrero:

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a.m. a 6:00 p.m. En Clemencia: calle 9 entre la carrera 13 y la carrera 15, sector El Milagroso.

Circuito Banco II (Magdalena), de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. En El Banco: barrios de El Banco: Las Américas, La María, El Huerto, La Calle Séptima, Santa Rosa, La Libertad, Picciotti, El Progreso, Dos de Febrero, Candelaria, Mercado, San Mateo, Quince de Enero, Club de Leones, Veinticuatro de Diciembre, Las Palmas, El Canal, Pueblo Nuevo, San Martín, Las Brisas.

Circuito El Carmen 3 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 25 con carrera 44 esquina, sector Las Flores.

Circuito Gambote 5 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Arjona: José María Córdoba, El Carmen, San Fernando, La Concordia, La Palma, La Plaza, Simón Bossa, Pozo Real, Bolívar, El Carito, Juan Pablo II, La Esperanza, San Roque, Emisora, La Estación, Ramón Herrera, El Mercado, Santa Lucía, Soplaviento, Buenos Aires, Las Cabras, Huerta El Tabí, El Tanque, El Porvenir, Delicias, Las Brisas, Santa Rosa de Lima, La Línea. Zona rural del municipio de Arjona: El Remanso, hacienda La Cachaca, parcela Nuevo Horizontes, finca Betania, finca La Gloria, finca Campo Alegre, finca Vista Hermosa, finca La Valentina, vía Gambote - Arjona y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Gambote 5 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Arjona: La María, finca Tía Cande, finca Buenos Aires, La Cruz, Indupollo, finca Beatriz Helena.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono. Zona rural del municipio de Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rionuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de María la Baja: El Níspero; vías: Flamenco - Níspero. Fincas: Buena Vista, Yalisad, Las Lomas, Santo Domingo, Socorrito, Níspero.

Circuito San Jacinto 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de San Juan de Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, vía Las Porqueras - Corralito, vía El Corralito - San Agustín, vía San Agustín - Nerviti y sectores aledaños a estas vías. Zona rural del municipio de El Guamo: Nervití, Tasajera, Robles, vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): vía Talaigua Nuevo - Santa Ana y sectores aledaños a esta vía, vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía, El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebrada, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños.

Circuito Ternera 16 de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. En zona urbana de Cartagena: Huella de Uribe; desde la calle 43 hasta la calle 43 G entre la carrera 99 y la carrera 102, sector San José de los Campanos; urbanización Horizonte; Villa Fanny.

Circuito Zaragocilla 7 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: carrera 67 entre la calle 4A y la calle 4E, sector Vista Hermosa.

Jueves, 26 de febrero

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena: transversal 23 entre la diagonal 19 y la avenida del Bosque, sector Martínez Martelo.

Circuito Barranco de Loba 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Barranco de Loba: zona urbana del municipio de Barranco de Loba: Barrio 7 de Agosto, Barrio Santander, Calle del Hospital, Colegio José Ramón Faciolince, Alcaldía, Parque Central y vía a San Martín.

Circuito Barranco de Loba 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Altos del Rosario, Barranco de Loba, Tiquisio: zona urbana del municipio Altos del Rosario: Barrio Marcelo, Barrio El Cartucho, Barrio Las Brisas, Barrio La Candelaria. Zona Rural del Municipio Altos del Rosario: Pabola, La Pacha, San Isidro, El Caimán. Zona Urbana de Barranco de Loba: Estadio Municipal, Parque La Alborada. Zona Rural de Barranco de Loba: El Pital, Las Delicias, Pueblito Mejía, San Antonio. Zona Rural de Tiquisio: Tiquisio Nuevo, Puerto Rico, El Sudan, Colorado, Puerto Coca, Bolombolo.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. El Peñón, El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona Rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito Y Sectores Aledaños.

Circuito Bayunca 2 de 6:50 a. m. a 6:00 p. m. Santa Catalina: zona urbana del municipio de Santa Catalina: Barrio Abajo.

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Clemencia: zona urbana del municipio de Clemencia: Caracol, Loma Fresca, Casa Grande, Invasión 13 de Junio.

Circuito El Carmen 3 de 7:40 a. m. a 8:10 a. m. El Carmen de Bolívar: zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar: calle 25 entre la carrera 41 y la carrera 43, sector Goretti.

Circuito El Carmen 3 de 7:40 a. m. a 5:30 p. m. El Carmen de Bolívar: zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar: Pueblo Nuevo, Los Mangos, La Concordia, El Silencio, El Páramo, Jorge Eliecer Gaitán.

Circuito El Carmen 3 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. El Carmen de Bolívar: zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar: calle 25 entre la carrera 41 y la carrera 43, sector Goretti.

Circuito Magangué 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Santa Cruz de Mompox: zona rural del municipio de Santa Cruz de Mompox: La Peña, San Francisco, San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

Circuito El Carmen 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 4:40 p. m. a 5:10 p. m. El Carmen de Bolívar: zona urbana del municipio de El Carmen: Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero De Mayo, Urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, Vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledaños a esta vía, San Rafael, La Esperanza, Finca La India, Avícola La Palmera, El 25.

Circuito El Carmen 1 de 8:00 a. m. a 5:10 p. m. El Carmen de Bolívar, San Jacinto: zona urbana del municipio de El Carmen: Calle 28a entre la carrera 33 y la carrera 34 sector El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliecer Gaitán, Bucarica, Los Mangos. Zona Rural del Municipio de San Jacinto: Arenas, Los Charquitos. Zona Rural del Municipio de El Carmen De Bolívar: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucia, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamon de María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro, Arroyo María.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Calamar: zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera Planta Calamar.

Viernes, 27 de febrero

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena: carrera 25a entre la calle 29C y la calle 31, sector Barrio Chino.

Circuito Ternera 2 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Turbaco: zona urbana del municipio de Turbaco: Sector Comprendido desde la calle 23 hasta la calle 26 con carrera 10 hasta la carrera 11, Barrio Paraíso.

Circuito Hatillo de Loba 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Hatillo de Loba: Zona Urbana del Municipio de Hatillo de Loba. Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Córdoba (Bolívar): Zona urbana del municipio Córdoba. Zona rural del municipio Córdoba: San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. María La Baja, San Onofre: Zona rural del municipio de María La Baja: Manguma. Zona rural del municipio de San Onofre: San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Turbana: zona rural del municipio de Turbana: Ballestas, El Polon y sectores aledaños. Fincas: Vangelita, Los Vecinos, Monte Sinai, El Nisperal, El Tropezón, El Limón, Juanita, Los Antonios, San Carpas, Mangita, La Melonera, Los Tropezones y sectores aledaños. Vía Turbana - Ballesta y sectores aledaños a la vía.

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Santa Catalina: Zona rural del municipio de santa catalina: calle 5 entre la carrera 11a y la carrera 15, sector Galerazamba.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Mompox: Zona Rural del Municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Talaigua Nuevo, Mompox, Santa Ana: Zona Rural Del Municipio De Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Zona Rural Del Municipio De Santa Ana: San Fernando zona rural.

Circuito Calamar 2 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Arroyo Hondo, Calamar: Zona Urbana del Municipio de Arroyo Hondo: desde la carrera 1b hasta la carrera 7 con calles 1b hasta la calle 11, iglesia Principal, Instituciones Educativa Técnica Agropecuaria de Arroyo Hondo, Parque Bolívar, Alcaldía Arroyo Hondo. Zona Rural Del Municipio de Calamar: Pilón, Hato Viejo.

Circuito Chambacú 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: carrera 18 y carrera 18a entre la calle 54 y la calle 62, sector pedro Salazar; carrera 18 bis y carrera 19a entre la calle 53 y la calle 54, Sector Los Comuneros.

Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Turbaco: Zona Urbana Del Municipio De Turbaco: Feliciana.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. Arjona: Zona Rural Del Municipio De Arjona: Gambote, Sincerín, Villa Del Rosario, Bucaramanga.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Mahates, San Juan de Nepomuceno: zona urbana y rural del municipio de Mahates. Zona rural del municipio de San Juan de Nepomuceno: San Cayetano.

Circuito Gambote 4 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Arjona: Zona Rural Del Municipio de Arjona: Gambote, Sincerín, Villa Del Rosario, Bucaramanga.

Circuito San Sebastián de 8:40 a. m. a 1:50 p. m. San Fernando, Margarita, Guamal (Magdalena): Zona Urbana De San Fernando (Bolívar). Zona Rural de San Fernando (Bolívar), Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo, Punta De Hornos. Zona urbana y rural de Margarita (Bolívar). Zona Rural De Guamal (Magdalena): Murillo, Puerto Rangel, Pampan, San Antonio.

Sábado, 28 de febrero

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:10 a. m. a 5:50 p. m. San Juan de Nepomuceno: Barrios De San Juan De Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal Veredas De San Juan De Nepomuceno: Guapango, Perico.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena: carrera 31 y transversal 23 entre la diagonal 22 y la diagonal 29b, barrio Chino.

Circuito Zaragocilla 7 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: carrera 68c hasta la carrera 68e con calle 5 hasta la calle 7, Barrio El Reposo.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito Y Sectores Aledaños.

Circuito Bayunca 1 de 6:40 a. m. a 6:00 p. m. Villanueva: Zona Urbana de Villanueva: Barrio El Pueblo, Barrio Loma Fresca.

Circuito Pinillos de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Pinillos: Zona Rural del Municipio de Pinillos: Santa Rosa, Armenia, Santo Domingo, Puerto López.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Calamar (Bolívar): Zona Urbana Del Municipio De Calamar Y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito La Mojana 3, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona urbana de San Jacinto del Cauca. Zona rural de San Jacinto del Cauca: Astilleros, Galindo, La Loma, Tenche, Puerto Libertad. Zona rural de Majagual: Galindo, Boca De Las Mujeres, El Crucero, La Sierpita, Sincelejito, Cortesia, El Corozal, Indio Viejo, Sincelejito, Divino Niño, Sincelejito Rabón, La Sierpinita. Zona rural de Guaranda: La Concordia, Caño Largo, El Jardín, Gavaldad, Quebrada Seca, Achuria Grande, Los Arrastres, El Humo. En Majagual (Sucre), San Jacinto del Cauca, Guaranda. Circuito Piza, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. En carrera 7 con calle 14. sector: barrio Venezuela. En Achí.

Domingo, 01 de marzo

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona Urbana Y Rural Del Municipio El Peñón. Zona Rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito Y Sectores Aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Hatillo de Loba: Zona Rural del Municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Caño Mono. Zona Rural Del Municipio De Barranco De Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rionuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. San Estanislao: calle 31 entre la carrera 14 y la carrera 21, sector Barranquillita.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena: calle 29b hasta la calle 29c con carrera 22a hasta la carrera 27, Sector Barrio Chino.

Circuito Bosque 3 de 6:00 p. m. a 6:30 p. m. Cartagena: calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, sector Barrio Chino y Pie de La Popa.

Lunes, 02 de marzo

Circuito Bosque 3 de 4:30 a. m. a 5:00 a. m. Cartagena: calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, sector Barrio Chino y Pie de La Popa.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.