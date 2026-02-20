En el INC implementan un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata que es menos radioactivo

SALUD

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) anunció la implementación, por primera vez en Colombia, de la braquiterapia de próstata con planificación y ajuste en tiempo real, un procedimiento de alta precisión que se realiza en vivo y optimiza la distribución de la dosis durante la intervención.

Para el médico especialista en oncología, Álvaro Martínez, este hecho cobra especial relevancia en un escenario en el que el cáncer de próstata sigue siendo uno de los principales retos de salud pública.

Según la Cuenta de Alto Costo, con corte a abril de 2024 en Colombia se reportaron más de 60.500 casos prevalentes.

¿Qué cambia con la braquiterapia en tiempo real?

Según lo explicado por el doctor Martínez en Caracol Radio, la braquiterapia se practica en Colombia desde la década de 1980 y el procedimiento consistía en implantar entre 80 y 100 semillas radiactivas permanentes en la próstata.

Ahora, con la braquiterapia de alta tasa, el método evolucionó al uso de una única fuente radiactiva temporal que se introduce a través de agujas, administra la dosis en aproximadamente 15 minutos y luego se retira completamente, evitando que el paciente permanezca radioactivo.

“La braquiterapia prostática ofrece tasas de control tumoral muy altas en cáncer de próstata localizado, con beneficios significativos en precisión y calidad de vida para el paciente”, afirmó el especialista.

Beneficios para los pacientes

Menor tiempo bajo anestesia

Mayor precisión y mejor protección de tejidos sanos

Eliminación de traslados innecesarios durante el procedimiento

Recuperación más rápida y mejor calidad de vida

Vale la pena resaltar que el procedimiento puede reducir el tiempo total de intervención de hasta siete horas, en esquemas tradicionales, a aproximadamente dos horas y media.