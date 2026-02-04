Estos son los tipos de cáncer que más afecta a los boyacenses

La Secretaría de Salud hace un llamado a las EPS y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para fortalecer las acciones de información, educación y comunicación. Foto: Getty Images / Andrei Orlov

Boyacá

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el departamento de Boyacá reafirma su compromiso con la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento.

La Secretaría de Salud de Boyacá por medio del programa de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, se une a la conmemoración internacional, que para 2026 destaca el mensaje “La prevención y la detección temprana te suman tiempo” como eje fundamental para reducir la carga del cáncer y mejorar la calidad de vida de la población.

Según el Análisis de Situación de Salud 2024, los cánceres de órganos digestivos, próstata, estómago y colon ocupan el segundo lugar entre las enfermedades no transmisibles priorizadas en Boyacá, lo que resalta la necesidad de fortalecer la red de servicios oncológicos y garantizar el acceso oportuno a tratamientos de alta complejidad en el territorio.

La Secretaría de Salud hace un llamado a las EPS y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para fortalecer las acciones de información, educación y comunicación; la organización de la red de servicios; la capacitación del talento humano en salud; la implementación integral del Plan de Choque contra el Cáncer, y el seguimiento permanente a los indicadores de control de la enfermedad.

En materia de detección temprana, los reportes entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025 evidencian avances significativos: el tamizaje para cáncer de cuello uterino con prueba de ADN-VPH aumentó de 8,19 % a 19,83 %; el de cáncer de colon y recto pasó de 16,25 % a 21,40 %; y el de cáncer de próstata, de 5,35 % a 9,99 %. No obstante, el tamizaje de cáncer de mama registró una leve disminución, al pasar de 37,65 % a 35,25 %, lo que plantea nuevos retos de cobertura y acceso en el marco del próximo Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026–2035.

Martha Veira Andrade, referente del programa de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud de Boyacá aseguró que, “el cáncer sigue siendo un reto de salud pública en el departamento, pero tenemos una herramienta poderosa: la detección temprana. Reconocer los signos de alarma, asistir a los tamizajes y acudir a controles periódicos puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y uno tardío”.