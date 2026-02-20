Falcao celebra su primer gol con Millonarios en el presente campeonato / Twitter: @MillosFCOficial.

¿Debe ir Falcao al Mundial? El Pulso del Fútbol, 20 de febrero de 2026 00:00:00 48:13 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la noticia del periodista Sebastián Srur, sobre la posibilidad de que Néstor Lorenzo convoque a Falcao al Mundial. César dijo: “Falcao tendrá su segunda vida deportiva, o todavía no hemos visto eso. Para llegar al Mundial creo que tiene que hacer muchas cosas más”. Sobre el tema Steven agregó: “Pues lo vimos en su primera llegada a Millonarios e hizo cosas interesantes, pero ahora todavía no ha podido demostrar nada. Casi no lo hemos visto”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube