El Pulso del Fútbol, 20 de febrero de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre la posibilidad de que Falcao García juegue el Mundial.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la noticia del periodista Sebastián Srur, sobre la posibilidad de que Néstor Lorenzo convoque a Falcao al Mundial. César dijo: “Falcao tendrá su segunda vida deportiva, o todavía no hemos visto eso. Para llegar al Mundial creo que tiene que hacer muchas cosas más”. Sobre el tema Steven agregó: “Pues lo vimos en su primera llegada a Millonarios e hizo cosas interesantes, pero ahora todavía no ha podido demostrar nada. Casi no lo hemos visto”.
