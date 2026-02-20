El partido Centro Democrático en Neiva rechazo actos vandálico contra su sede política

Neiva

El incidente se presentó este jueves en la capital huilense, en medio de una movilización convocada en defensa del salario mínimo vital. Durante la jornada, un grupo de jóvenes que hacía parte de la marcha se desvió hacia la sede política y arremetió contra el inmueble.

De acuerdo con los reportes preliminares, los manifestantes ocasionaron daños en la fachada, afectaron material publicitario y deterioraron parte de la estructura del lugar, mientras lanzaban consignas. Además, en medio de la alteración del orden público, un guardia de seguridad resultó lesionado.

El coronel de la policía Metropolitana Héctor Betancourt, expresó que “solo al paso acá por una vía principal en una sede se efectuaron algunos daños a la fachada y tenemos el reporte de un vigilante con una laceración en el rostro”.

Por su parte el aspirante a la cámara de representantes Felipe Trujillo Uribe del Centro democrático, añadió “Lo que fuimos objeto hoy de vandalismo, de agresiones, de palabras y de hechos que atentaron no solo contra la propiedad privada, sino contra algunas personas. Rechazamos categóricamente, no podemos seguir en esta discusión tan categórica y violenta como fuimos objeto hoy”

La candidata a la cámara del centro democrático, Tatiana Méndez, pidió al gobierno nacional “al gobierno de Gustavo Petro le pido garantías, para poder ejercer el derecho a hacer política. Aquí la democracia se nos va a perder, si seguimos con estos hechos de violencia, si seguimos permitiendo estos actos de violencia convocada esta marcha por Gustavo Petro”.

El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer responsabilidades frente a los daños materiales y las agresiones registradas durante la protesta.