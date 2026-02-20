Conozca Plan de Manejo de Tránsito por Media Maratón del Mar en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a la ciudadanía y a los actores viales el Plan de Manejo de Tránsito que implementará este domingo 22 de febrero, con motivo de la Media Maratón del Mar.

La competencia contará con dos recorridos: 10K y 21K, lo que implicará restricciones vehiculares en diferentes vías de la zona céntrica y norte de la ciudad. Los cierres viales iniciarán a las 4:00 a. m y serán habilitadas progresivamente, conforme avance la carrera.

Recorrido 10K

La carrera iniciará en la Sociedad Portuaria de Cartagena. Desde allí, los corredores tomarán la calle 28 hasta la carrera 25, continuarán por la calle 26 y la carrera 24, y avanzarán hacia la avenida Miramar hasta la carrera 16, sector El Pastelillo, para luego dirigirse hasta la calle 25.

Posteriormente, pasarán por los bajos del Puente Román para empalmar con la carrera 15 y continuar hacia la carrera 17 por el puente Las Palmas.

En este tramo se utilizará únicamente el carril de acceso desde la avenida del Lago hacia Manga.

En la carrera 17 avanzarán hasta la avenida Pedro de Heredia, continuarán por la avenida Luis Carlos López y la avenida del Pedregal hasta la calle Larga, desde donde se dirigirán hacia el sector de Los Mártires – Torre del Reloj.

En el Centro Histórico recorrerán las calles Nuestra Señora del Río, Cochera del Gobernador, del Arzobispado, de la Estrella, de la Iglesia, de los Santos de Piedra, Nuestra Señora del Landrinal, San Juan de Dios, Antonio Ricaurte, Santa Teresa, Santo Domingo, calle Gastelbondo y carrera 2. Posteriormente, seguirán por la avenida Santander, donde retornarán por la avenida Blas de Lezo para dirigirse a la avenida del Arsenal, punto de llegada de la carrera.

Recorrido 21K

Los corredores de la categoría 21K compartirán el mismo trayecto inicial que los participantes de 10K. Sin embargo, mientras estos últimos retornan por la avenida Blas de Lezo hacia la avenida del Arsenal para finalizar la carrera, los de 21K continuarán su recorrido por la avenida Santander.

Desde allí ingresarán a las carreras 4, 5 y 6, para luego adentrarse en Castillogrande por la calle 6 hasta la carrera 14.

Posteriormente avanzarán por la calle 5 hasta la carrera 7, donde iniciarán el retorno utilizando las mismas vías hasta reincorporarse a la avenida Santander.

Finalmente, pasarán por la avenida Blas de Lezo y concluirán la carrera en la calle del Arsenal.

Cabe anotar que la calle del Arsenal estará cerrada desde las 6:00 a. m., del sábado, 21 de febrero, por lo cual se habilitará la calle Larga en doble sentido, solo por ese día, pues el domingo, permanecerá cerrada desde las 3:30 a.m. por la competencia.

Se recuerda a los conductores que la calle de la Media Luna se encuentra en rehabilitación de la malla vial, por lo que podría presentarse tráfico lento en este sector.

Desvíos

• Los vehículos que se desplacen desde la avenida Santander hacia la avenida Pedro de Heredia deberán tomar la calle 47 del barrio Marbella en dirección al puente Benjamín Herrera, en Torices. Luego deberán continuar por la carrera 14 hacia la calle Bogotá y tomar la calle 43 del barrio Nariño hasta conectar con la avenida Pedro de Heredia.

• Durante el desarrollo de la competencia, la carrera 2 solo estará habilitada en sentido de salida del barrio Bocagrande. Los vehículos que deban ingresar a Bocagrande podrán hacerlo únicamente por la carrera 1, desde donde, a la altura de la calle 10, podrán reincorporarse a la avenida San Martín.

• Durante el inicio de la carrera, los vehículos que deban salir del barrio Manga solo podrán hacerlo por el puente Jiménez y el puente Las Palmas. Para el ingreso a este sector, estarán habilitados el puente de Bazurto y el puente Jiménez.

• Se tendrá paso controlado en la carrera 17 con calle 30 y en la intersección con la avenida del Lago, para permitir la circulación vehicular de manera regulada, teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia.

• Durante la competencia, las salidas habilitadas del Centro Histórico serán por la calle del Tablón hacia la avenida Panamá y la avenida Daniel Lemaitre, así como por el Boquetillo Paz y Concordia (sector Serrezuela).