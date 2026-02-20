Concentración de ‘Therian’ en Cúcuta abre debate sobre identidad y salud mental

Cúcuta.

La convocatoria a una concentración de personas que se identifican como ‘Therian’ en Cúcuta, prevista para este sábado 21 de febrero, ha generado conversación en redes sociales y entre la comunidad, especialmente por tratarse de una tendencia que ha ganado visibilidad entre adolescentes y jóvenes.

Los llamados ‘Therian’ son personas que manifiestan identificarse de manera simbólica con un animal.

Frente a este fenómeno, la psicóloga Nidia Rojas, de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, explicó en Caracol Radio que no se trata de algo nuevo, aunque hoy tenga mayor exposición mediática.

“Como sociedad debemos entender que este no es un fenómeno nuevo. Hoy día ha ganado mucha mayor visibilidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes que se identifican de manera simbólica con animales”, señaló.

Desde la psicología, indicó, el tema debe analizarse como una expresión de identidad influenciada por factores culturales, más que como un problema de salud mental.

“Nosotros lo analizamos más como una expresión de identidad que tiene que ver mucho con lo cultural, más que como un trastorno o un problema de salud mental”, precisó.

Rojas explicó que el aumento en la circulación de información a través de redes sociales ha amplificado este tipo de movimientos juveniles.

“Dada la naturaleza y la magnitud del alcance que tenemos con los medios de comunicación y las redes sociales, se ha hecho mucho más visible”, agregó.

Sin embargo, advirtió que sí existen señales que pueden encender alertas y que ameritan una revisión profesional.

“Si llega a ocurrir una pérdida de la realidad de la persona que dice que se siente ‘Therian’, ahí ya es una bandera roja, cuando realmente cree que su cuerpo es físicamente un animal y empieza a actuar bajo delirios y a dejar de reconocer su condición humana”, explicó.

Entre otros factores de riesgo mencionó el deterioro funcional -cuando esta identificación interfiere drásticamente en la vida cotidiana-, el aislamiento social acompañado de otros síntomas, y conductas que pongan en riesgo la integridad propia o la de terceros.

“Cuando hay deterioro funcional o cuando estas conductas ponen en riesgo físicamente su vida o la de otras personas, es cuando necesitamos buscar ayuda profesional”, enfatizó.

De lo contrario, sostuvo, se trataría de una tendencia que debe ser comprendida en su contexto social y generacional.

“Es una moda que merece también toda la comprensión y el entendimiento como sociedad para saber cómo podemos abordar estos casos”, concluyó.