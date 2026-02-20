Capturados delincuentes que agredieron con arma de fuego a un transportador en vía Flandes-Ibagué

Durante la noche de ayer jueves, 19 de febrero, se reportó un grave hecho delincuencial en el eje vial Flandes-Ibagué. Un transportador, identificado como Carlos Sánchez, transitaba por la zona cuando fue abordado por dos sujetos armados que iban en una motocicleta.

El objetivo de los delincuentes era robar al transportador. En el hecho, Carlos resultó lesionado con arma de fuego en una pierna y fue agredido con golpes contundentes. El hecho ha generado indignación, principalmente por las heridas que los delincuentes le ocasionaron al conductor del tractocamión.

Capturados los dos implicados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los dos implicados en este hecho ya fueron capturados. “Gracias a la rápida reacción de nuestra Policía, en Tocaima, Cundinamarca, se logró la captura en flagrancia”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa a través de su cuenta de X.

Los implicados son Carlos Neira, alias ‘Bebé’ y Alfonso Vergara, alias ‘Ojos’, y ahora tendrán que responder por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas. En el procedimiento, según el ministro, también se incautó un arma de fuego calibre 9 mm, tres cartuchos y un celular.

“Actuamos con cero tolerancia frente al crimen. Quien atente contra un transportador o colombiano enfrentará todo el peso de la ley y la contundencia de la Fuerza Pública”, afirmó el ministro. Igualmente invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 157.