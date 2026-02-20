Campañas pedagógicas y acompañamiento permanente de la Policía a turistas en Mompox

Bajo el sol que se cuela entre los balcones coloniales y el murmullo tranquilo del río Magdalena, los uniformados del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional recorren las calles de Santa Cruz de Mompox con un propósito claro: que cada visitante se lleve recuerdos, no preocupaciones.

En plazas, templos y corredores turísticos, los policías conversan con comerciantes, guías y viajeros, entregando recomendaciones de autocuidado, promoviendo el respeto por el patrimonio cultural y recordando la importancia de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a riesgos como la explotación o cualquier forma de vulneración.

Estas campañas hacen parte de las acciones preventivas que la Policía Nacional despliega en destinos turísticos para fortalecer la convivencia, orientar a los visitantes y garantizar entornos seguros, mediante controles, acompañamiento y articulación con autoridades locales y el sector turístico.

Además de brindar información turística y atender inquietudes, los uniformados realizan jornadas de sensibilización sobre turismo responsable y cultura ciudadana, en línea con las funciones de vigilancia, orientación y apoyo que la Policía de Turismo desarrolla en los principales atractivos del país.

En Mompox, donde cada calle cuenta una historia, estas actividades buscan también fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad y preservar las tradiciones que hacen del distrito un referente cultural y patrimonial.

“Seguimos trabajando de la mano con la comunidad y el sector turístico para garantizar que Mompox sea un destino seguro, donde se proteja nuestro patrimonio y se brinde confianza a quienes nos visitan”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.