Asalto a joyería en Chiquinquirá deja pérdidas por 250 millones de pesos

Un asalto ocurrido a plena luz del día en el centro de Chiquinquirá encendió las alarmas sobre seguridad en la ciudad. Hombres armados ingresaron a la joyería El Paisa y se llevaron, según versiones preliminares, cerca de 250 millones de pesos en joyas y esmeraldas. El monto aún no ha sido confirmado oficialmente.

El comandante del Departamento de Policía de Boyacá, coronel Freddy Barbosa, señaló que el caso sigue bajo verificación. «...El monto todavía está por establecer, pues hay que revisar diferentes sustentos sobre lo que se tenía en esta joyería...», afirmó. Añadió que unidades de Policía Judicial trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y que ya cuentan con «...algún material probatorio...» para esclarecer lo sucedido.

El propietario del establecimiento denunció que uno de sus trabajadores logró alertar a la Policía y que familiares también realizaron llamadas al comando, pero —según su versión— no hubo respuesta oportuna. Además, cuestionó la falta de reacción de comerciantes cercanos que, de acuerdo con su relato, se habrían percatado del hecho.

El coronel Barbosa aseguró que la institución no descansará hasta aclarar el caso y sostuvo que existen «...situaciones que no nos concuerdan...» dentro de las hipótesis investigativas. Aunque el noticiero lo calificó como un hecho aislado, el episodio deja abiertas preguntas sobre tiempos de reacción y coordinación comunitaria frente a delitos de alto impacto económico.