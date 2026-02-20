Armada y FND firmaron convenio para adquirir nueva embarcación: será especializada en contrabando

A bordo de las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar, la Armada de Colombia y la Federación Nacional de Departamentos formalizaron la firma del convenio para la construcción de una embarcación especializada tipo “Apóstol 41”, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas costeras y ribereñas del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La unidad será construida por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial –COTECMAR-, con una inversión superior a nueve mil millones de pesos colombianos.

Este moderno bote de interdicción será una plataforma de alta velocidad con capacidad superior a 40 nudos, diseñada para robustecer las operaciones contra el contrabando en cuerpos hídricos y reforzar las labores de control y vigilancia.

El acto protocolario fue presidido por el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada Nacional, quien, junto al Director de la Federación, Didier Tavera, oficializó el acuerdo. Durante la ceremonia se destacó que la construcción de la embarcación tendrá una duración aproximada de 20 meses.

La unidad contará con las siguientes especificaciones técnicas:

* Eslora (largo): 12,50 metros

* Manga (ancho): 3,70 metros

* Calado (profundidad del casco): 0,66 metros

* Capacidad: Tripulación de seis personas

La embarcación será construida mediante un esquema de coproducción con SAFE Boats International, empresa estadounidense especializada en lanchas de aluminio de alto rendimiento destinadas a operaciones militares, policiales, de rescate y atención de emergencias.

Una vez entre en operación, la plataforma permitirá ejecutar misiones de patrullaje, interdicción y control en entornos marítimos y fluviales, fortaleciendo la lucha contra el contrabando.

Con capacidad de despliegue diurno y nocturno, operación en condiciones climáticas variables y alta maniobrabilidad, también contribuirá a la protección de las rentas departamentales y al desarrollo de labores de búsqueda, rescate y seguridad de activos estratégicos de la Nación.

La Armada de Colombia continuará aunando esfuerzos con entidades del orden nacional e internacional para fortalecer de manera integral sus capacidades operacionales en todo el territorio nacional, con el fin de optimizar la respuesta institucional frente a los desafíos en seguridad marítima y fluvial, protección del medio ambiente, lucha contra el crimen organizado y salvaguarda de la soberanía, contribuyendo así a garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población.