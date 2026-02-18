Buenas noticias para James Rodríguez: Podría darse su debut con el Minnesota

El debut de James Rodríguez con el Minnesota United está cada vez más cerca. El volante colombiano ya pudo solucionar el problema de documentos que le impedía entrenarse con normalidad y sumar minutos con su nuevo equipo.

Según informó la prensa durante este miércoles, el capitán de la Selección Colombia finalmente recibió la VISA de trabajo, por lo cual ya podrá entrenar junto al resto de sus compañeros y, de desearlo el entrenado australiano Cameron Knowles, podría sumar minutos para el comienzo de la MLS.

“Confirmado: James Rodríguez recibió su visa de trabajo y ahora puede entrenar y jugar partidos para #MNUFC , dijo una fuente a @PioneerPress“, informó el periodista Andy Greder a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, añadió: “Viajó a Texas el miércoles. El Colombiano tiene algunos días oficiales de preparación antes de que Minnesota inicie la temporada #MLS el sábado en Austin FC".

¿Cuándo podría darse el debut de James Rodríguez?

James Rodríguez podría sumar sus primeros minutos con Minnesota United el próximo sábado 21 de febrero, día en el que comenzará la MLS y en el que su equipo estará visitando al Austin FC, a partir de las 8:30PM.

James no disputa un partido oficial desde el pasado 18 de noviembre, cuando la Selección Colombia goleó 3-0 a Australia en un compromiso amistoso. El volante cucuteño espera ponerse a punto para poder ser tenido en cuenta en los próximos dos juegos amistosos del combinado nacional, ante Croacia y Francia.