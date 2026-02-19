Valle del Cauca registra reducción de homicidios en el inicio de 2026
Entre el 1 de enero y el 13 de febrero se registraron 279 asesinatos, 12 menos que en el mismo periodo de 2025.
Los homicidios en el Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026.
De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de febrero se reportaron 279 casos, frente a 291 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 4,1 %.
Según explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad Ciudadana, el resultado responde al trabajo articulado entre la Fuerza Pública, las alcaldías y la Gobernación para contener el incremento de este delito.
Cali y municipios del área metropolitana
La disminución incluye municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Cali, entre ellos Cali, Candelaria, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes, donde se concentraron 151 de los casos reportados.
En cuanto al secuestro, las autoridades informaron que los hechos pasaron de seis en el mismo periodo de 2025 a cuatro en 2026.