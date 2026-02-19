Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 12:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Valle del Cauca registra reducción de homicidios en el inicio de 2026

Entre el 1 de enero y el 13 de febrero se registraron 279 asesinatos, 12 menos que en el mismo periodo de 2025.

El Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026. / Mauricio Alvarado (Colprensa)

El Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026.
Cali

Los homicidios en el Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de febrero se reportaron 279 casos, frente a 291 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 4,1 %.

Según explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad Ciudadana, el resultado responde al trabajo articulado entre la Fuerza Pública, las alcaldías y la Gobernación para contener el incremento de este delito.

Cali y municipios del área metropolitana

La disminución incluye municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Cali, entre ellos Cali, Candelaria, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes, donde se concentraron 151 de los casos reportados.

En cuanto al secuestro, las autoridades informaron que los hechos pasaron de seis en el mismo periodo de 2025 a cuatro en 2026.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir