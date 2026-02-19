Valle del Cauca registra reducción de homicidios en el inicio de 2026

El Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026. / Mauricio Alvarado ( Colprensa )

Los homicidios en el Valle del Cauca registran una leve disminución en el inicio de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de febrero se reportaron 279 casos, frente a 291 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 4,1 %.

Según explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad Ciudadana, el resultado responde al trabajo articulado entre la Fuerza Pública, las alcaldías y la Gobernación para contener el incremento de este delito.

Cali y municipios del área metropolitana

La disminución incluye municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Cali, entre ellos Cali, Candelaria, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes, donde se concentraron 151 de los casos reportados.

En cuanto al secuestro, las autoridades informaron que los hechos pasaron de seis en el mismo periodo de 2025 a cuatro en 2026.