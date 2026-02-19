José Ismael Peña se posesiona como rector de la Universidad Nacional en su residencia

Las imágenes conocidas muestran al nuevo rector prestando juramento y firmando el documento oficial en un acto de carácter reservado, fuera de las instalaciones habituales de la Universidad.

Un acto en medio de la controversia

La posesión de Peña Reyes se produce en un momento de alta tensión dentro de la comunidad universitaria, luego de días de debate sobre la rectoría y el alcance de las decisiones judiciales en la gobernabilidad de la institución.

El hecho de que el acto se realizara en la residencia del profesor —y no en la sede universitaria— refleja el clima de controversia que rodea el proceso y la premura derivada del cumplimiento del fallo judicial.

Lo que sigue para la Universidad

Con la posesión ya formalizada, Peña Reyes queda habilitado para ejercer plenamente las funciones de rector. Sin embargo, el nuevo escenario abre interrogantes sobre la estabilidad administrativa de la Universidad y la reacción de estudiantes y profesores en los próximos días.

Sectores de la comunidad académica han manifestado inconformidad con el proceso y se mantienen atentos a las decisiones que adopte la nueva administración.