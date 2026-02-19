Ataque sicarial dejó muertos a dos integrantes de una familia en El Espinal, Tolima

Tolima

La noche del miércoles 18 de febrero se presentó un ataque armado dentro de una vivienda del barrio Tolima Grande de El Espinal, el cual dejó a dos personas muertas y una más gravemente herida.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía del departamento del Tolima, hacia las 8:50 de la noche del miércoles llegaron dos hombres armados hasta una residencia de este sector y dispararon indiscriminadamente contra tres personas.

“En este suceso fueron lesionados un hombre de 63 años y una mujer de 40 años, quienes desafortunadamente fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Asimismo, en el lugar resultó lesionado un hombre de 34 años, quien fue trasladado de inmediato al hospital de esta municipalidad, donde recibe atención médica”, señaló el coronel.

De manera extraoficial, las víctimas mortales fueron identificadas como Marco Aurelio Rodríguez, de 63 años, conocido con el alias de “Bagre”, y su hija Sandra Rodríguez, de 40 años, conocida como “La Pecosa”.

Además, José David Quiñones, de 34 años y pareja de la fallecida, resultó herido de gravedad. Según las autoridades, presenta anotaciones por hurto calificado.

“A esta hora nuestras unidades de inteligencia y de policía judicial adelantan labores investigativas, recolección de elementos probatorios y análisis de información, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con la captura de los responsables”, agregó el oficial.

Por último, el coronel Vargas advirtió que intensificarán los operativos en El Espinal para dar cuanto antes con los responsables de este doble homicidio e impedir nuevos hechos que alteren el orden público en esta población.