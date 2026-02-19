Registraduría moverá 22 puestos de votación en Córdoba para garantizar voto de afectados por lluvias

Por la emergencia invernal en el país, la Registraduría Nacional anunció que trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

Los territorios en los que se trasladarán son en Montería, Cereté, Lorica, Tierralta, entre otros.

Según informaron desde la organización electoral, en Montería, se trasladarán 19 puestos de votación: 15 en el área urbana y 4 en el área rural. En los demás municipios se realizará el traslado de un puesto de votación.

Al respecto, el registrador Hernán Penagos aseguró: “Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”,

Es de recordar que el censo de damnificados en Córdoba asciende a 43.511 persona y 14.752 familias. Además, se reportan 11.634 vivienda no habitables y 995 que quedaron destruidas.

Acá puede consultar los puestos que serán trasladados: