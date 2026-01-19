Gobernadores demandarán decreto del Gobierno por impacto en las finanzas de los departamentos

Mandatarios departamentales acudirán a la Corte Constitucional para frenar el decreto que, según ellos, pone en riesgo recursos para salud, educación y deporte.

Boyacá

Sin acuerdos concretos terminó la reunión entre los gobernadores del país y el Gobierno nacional para analizar el impacto del Decreto 1474 de 2025 sobre las finanzas de los departamentos. El encuentro fue encabezado por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti.

La cita, realizada en la sede del Ministerio de Hacienda, contó además con la participación del director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt; el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera; y mandatarios y delegados de los gobiernos departamentales.

A través de un pronunciamiento conjunto, los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo, pero reiteraron su desacuerdo con varios puntos del decreto, especialmente los relacionados con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA a licores y cigarrillos.

Según los mandatarios, estas medidas afectan directamente las rentas cedidas a los departamentos, recursos fundamentales para garantizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte en las regiones.

Ante este panorama, los gobernadores anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar una medida de protección que suspenda provisionalmente la aplicación del Decreto 1474 de 2025 en los aspectos que, a su juicio, vulneran la autonomía territorial.

Lea también: Gobernador de Boyacá advierte millonarias pérdidas por aumento del IVA al aguardiente, pide diálogo

“La defensa de los derechos fundamentales y de la descentralización no es negociable. Colombia es una República unitaria, pero también descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”, señalaron en el comunicado.

Tras reunión entre gobernadores y los ministros del Interior y Hacienda.



Los gobernadores acudirán a acciones jurídicas para proteger las finanzas destinadas a salud, educación y deporte, y pedirán a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el decreto 1474 de 2025. https://t.co/6obencFNwU — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 19, 2026

Pese a la falta de consenso, los departamentos manifestaron su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno y a participar en los espacios que convoque el Ministerio, en busca de una salida que no comprometa la sostenibilidad financiera de las regiones ni la atención a las comunidades.

En medio del debate, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, planteó una propuesta concreta: mantener el IVA del 19 % para licores de alto costo como el whisky, la ginebra o la champaña, pero conservar una tarifa más baja para el aguardiente. “El aguardiente genera empleo aquí, en nuestras regiones, mientras que el whisky genera empleo en otros países. Hay que defender lo nuestro”, concluyó.