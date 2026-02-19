“Puede quitarse la máscara”: Daniel Palacios a Juan Daniel Oviedo por su exclusión de Gran Consulta

El candidato presidencial Daniel Palacios profundizó en la polémica al rededor de su no ingreso a la Gran Consulta por Colombia, luego de que hace casi un mes él mismo asegurara que le habían cerrado las puertas.

En su momento aseguró que aunque él tenían intenciones de entrar, nunca que mostraron señales de apertura, “sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión”, dijo.

Este 19 de febrero aseguró que quienes lo habrían excluido fueron Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo, a quien precisamente respondió en redes sociales.

“Puede ya quitarse la mascara y decirle la verdad a la gente, no pose, no finja, no mienta. Asuman sus decisiones, usted, Galán y Gaviria mostraron manifiesta resistencia a mi entrada a la consulta. En mi casa siempre me enseñaron a sostener en público lo que se dice en privado”, le dijo.

Y agregó: “Lo que sus compañeros de consulta me transmitieron es que quienes se conectaron a la reunión eran los que estaban de acuerdo con mi ingreso y los que no, definitivamente era por que no había ambiente”.

Palacios dijo esto luego de que Oviedo asegurara a RCN que Daniel Palacios fue quien “colgó la conversación, formalmente la Gran Consulta no le dijo que no”.