Ordenaron retractación a diputado bolivarense tras señalamientos contra alcalde Dumek Turbay

Un total de 48 horas para retractarse, tras ser notificado, tiene José Félix García Turbay, diputado de la Asamblea de Bolívar, de señalamientos y acusaciones contra Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, con quien, pese a tener un vínculo familiar, lo relacionó con actividades delictivas.

El Juzgado 12 Penal Municipal de Cartagena le ordenó a ser prudente y a verificar sus opiniones antes de difundirlas como información real.

Es por ello que el juez José Luis Sepúlveda, el 18 de febrero, falló a favor del alcalde Dumek Turbay Paz en una acción de tutela en defensa de sus derechos al buen nombre, honra y a la rectificación en condiciones de equidad frente a calumnias proferidas por el diputado “Joche” García Turbay en una sesión de la Asamblea.

El pasado 19 de enero de 2026, el diputado José Félix García Turbay, durante una sesión pública de la Asamblea Departamental deBolívar transmitida por medios institucionales, redes sociales y cadenas de WhatsApp, hizo señalamientos en contra del alcalde de Cartagena Dumek Turbay, endilgándole responsabilidad en actos delictivos sin pruebas o condenas que soporten su acusación.

Por ello, al manifestar que los señalamientos desbordan el ámbito de la libertad de expresión y del control político, y a la vez constituyen imputaciones directas de supuestas conductas delictivas, Turbay presentó una tutela en contra del diputado, quien es su primo hermano.

El juez José Luis Sepúlveda resaltó que José Félix García Turbay debe ejercer su diligencia como servidor público con responsabilidad, pues no es un particular sino un diputado.

“Los funcionarios tienen un ‘poder-deber de comunicación’, debido a que sus afirmaciones gozan de mayor credibilidad social. De tal manera que deben ser prudentes y verificar información antes de difundirla. El diputado imputó delitos sin sentencia judicial”, indicó el juez Sepúlveda.

En su fallo, el Juzgado indicó al diputado de persistir en acusaciones pese a conocer el archivo de la Fiscalía de los procesos relaciones y se negó a rectificar formalmente, amplificando l daño a través de redes sociales.“Actuó con desconocimiento de los límites constitucionales a la libertad de expresión, por lo que se configuró la vulneración a los derechos fundamentales de Dumek Turbay”, reseñó el fallo.

En resultado, y tras revisar la argumentación jurídica y las pretensiones del actual alcalde de Cartagena, el juez José Luis Sepúlveda ordenó al diputado José Félix García Turbay a retractarse en un periodo no mayor de 48 horas, tutelando los derechos de Dumek Turbay.

Dicha retractación y disculpas públicas debe realizarse en sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar (en laprimera sesión que tenga lugar dentro de los diez (10) días siguientes) y por los mismos canales de transmisión y redes sociales donde se difundieron las expresiones lesivas, con despliegue equivalente.

En ese mensaje de rectificación Joche García Turbay debe reconocer de manera expresa que las afirmaciones proferidas el 19 de enero de2026 carecían de soporte probatorio y no existe sentencia condenatoria que atribuya a Dumek Turbay Paz la comisión de delitos en los hechos referidos.

“Debe precisar que las expresiones no debieron presentarse como hechos y que se retracta de haberlo hecho. Debe retractarse de manera expresa de los calificativos ‘corrupto’, ‘bandido’ ‘sinvergüenza’ y de las acusaciones de ‘robo’ y ‘atraco’ proferidas contra Dumek Turbay”, se lee en el fallo judicial.

Y, además, el diputado debe aclarar que, según la información de la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia por él conocida, no existe sentencia condenatoria ni proceso activo contra su primo hermano por la adjudicación del contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar. Esto debe divulgarse íntegramente, con igual énfasis, alcance y permanencia que los mensajes iniciales.

El juez Sepúlveda también exigió a José Félix García Turbay que debe publicar en sus cuentas oficiales en redes sociales y en los espacios institucionales donde circularon losseñalamientos, dentro del mismo término, un comunicado de rectificación con el mismo texto leído en sesión y fijado por un lapso no inferior a 15 días en la parte superior del perfil o medio disponible, con acceso abierto.

En el mismo sentido, el Juzgado ordenó a la Asamblea Departamental de Bolívar que, a través de sus canales institucionales y redes sociales donde se transmitió la sesión objeto de reproche, brinde el espacio necesario para que se cumpla la orden de rectificación impartida.

Y, por último y no menos importante, el Juzgado ordena al diputado a que se abstenga de reiterar en lo sucesivo imputaciones fácticas de carácter delictivo respecto del alcalde Dumek Turbay, sin respaldo judicial o probatorio suficiente, y separe de manera clara odios u opiniones personales o tensiones familiares de informaciones veraces cuando se refiera a su gestión pública.

El diputado García Turbay deberá enviar prueba al correo electrónico del Juzgado, la cual acredite el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia, dentro del término de las 72 horas siguientes a la notificación de la presente providencia.