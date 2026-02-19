Ofrecen recompensa por responsables de crimen de niño de 2 años en el Atlántico

El doble homicidio se registró en la noche de este miércoles 18 de febrero en el sector conocido como San Francisco, en Ponedera, municipio ubicado en el oriente del Atlántico.

De acuerdo con la información de las autoridades, individuos en motocicleta llegaron a una residencia y, tras tocar la puerta, dispararon contra quienes se encontraban al interior.

La víctima, una mujer de 39 años identificada como Constanza Isabel Rivera Salas, murió en el lugar. En el ataque también resultó gravemente herido un menor de dos años, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Otra mujer resultó herida y es atendida en un centro asistencial.

El gobernador Eduardo Verano, solicitó de manera inmediata a la Policía y a la Fiscalía que actúen con toda la contundencia institucional para dar con el paradero de los responsables de este atroz crimen y llevarlos ante la justicia.

También anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.