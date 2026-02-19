Marchas por el salario mínimo en Pasto: Estos son los recorridos y horarios

Movilización en defensa del salario mínimo: MinTrabajo envió mensaje al Consejo de Estado

Pasto - Nariño

Distintos sectores sociales convocaron para este jueves en Pasto una nueva jornada de movilizaciones, tras el llamado presidencial a marchas en las principales ciudades del país.

Se trata de una jornada desarrollada por organizaciones sindicales y sociales del departamento, con el objetivo de expresar posturas frente a decisiones recientes relacionadas con el salario mínimo y los derechos laborales.

De acuerdo con Henry Santacruz, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las concentraciones iniciará en el parque de Santiago sobre las 9:00 am y continuará por la avenida Boyacá, la avenida Las Américas, la calle 17 en contravía hasta la carrera 25, finalizando en el parque Nariño.

Otras movilizaciones iniciarán a la misma hora desde puntos como la glorieta del trabajador y la Universidad de Nariño sede Torobajo, finalizando también en la Plaza de Nariño.

El dirigente explicó que la jornada también busca sentar un precedente frente a decisiones judiciales relacionadas con el decreto del salario mínimo y enviar un mensaje Pacífico de respaldo al decreto emitido a finales del 2025.