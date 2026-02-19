Luis Díaz reveló cómo lo convenció Vincent Kompany de marcharse al Bayern Múnich

Luis Díaz reveló, en diálogo con Sky, la importancia de Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, para que pudiera concretarse su traspaso al histórico equipo alemán, proveniente desde el Liverpool de Inglaterra.

El extremo guajiro dedicó también grandes elogios para el exjugador y hoy director técnico, a quien le atribuyó gran parte de su rápida adaptación al equipo Bávaro.

“Kompany fue increíble desde el primer día. Y fue muy importante para mí y para mi capacidad de integrarme tan rápida y fácilmente aquí”, mencionó Lucho sobre el entrenador de 39 años.

Sobre si dialogó con él antes de llegar al equipo y la importancia de esta charla para su fichaje, manifestó: “Sí, eso pasó (la conversación telefónica). Me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería de mí y el papel que me veía en el equipo. Fue de gran ayuda”.

Lucho fue más allá sobre Kompany: “Incluso después de que el traspaso se hiciera oficial y llegara aquí, nos sentamos y hablamos de muchas cosas: de fútbol, ​​pero también de asuntos personales y familiares. Y eso es importante. Me siento muy cómodo con él como entrenador. Por eso creo que creceré aún más. Aprendes mucho de fútbol con él. Le gusta la intensidad, le gusta el carácter: todos defienden, todos atacan. Todas esas cosas importantes para el buen funcionamiento de un equipo".

El respaldo de Vincent Kompany hacia Luis Díaz ha sido más que notorio desde su llegada, siendo un titular indiscutido en el equipo y sumando, en todas las competencias, 32 partidos, 19 goles y 15 asistencias.