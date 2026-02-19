El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿La familia real puede sacar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión?

Afua Hagan, comentarista más cercana a la familia real británica, habló en los micrófonos de 6AMW sobre el arresto del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Aunque afirmó que era un arresto que se veía venir, Hagan confesó que no lo esperaban ahora mismo. “Fue sorprendente que se diera en su cumpleaños 66″.

De hecho, reveló que la noticia salió muy temprano precisamente porque los medios estaban esperando a ver qué familiares llegaban a saludarlo por su cumpleaños.

En cuanto a las acusaciones por las que es señalado, y las cuales ha negado, afirmó que ella cree que él va a seguir rechazando todo.

“Lo ha hecho desde el principio, y esa va a seguir siendo su postura, no vamos a tener una confesión o una admisión de la culpa. Para mí, solo habrá un rechazo por parte del expríncipe Andrés ante estas acusaciones”, aseguró.

En referencia a la familia real, reveló que sí se han distanciado de Andrés y de sus actos.

“Se está tratando de mantener ese buen trabajo de la familia real”, dijo.

Además, comentó que en caso de que el expríncipe sea declarado culpable, el Parlamento podría hacer una especie de ley para que no esté en la línea de sucesión.

“Sigue siendo octavo para estar en el trono, pero si lo encuentran culpable, el parlamento podría sacarlo, sí podría pasar”, concluyó.