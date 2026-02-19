Hable con elPrograma

19 feb 2026 Actualizado 10:48

La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, según la BBC

Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Andrew Mountbatten-Windsor. (Photo by Jordan Pettitt - Pool/Getty Images) / Pool

Andrew Mountbatten-Windsor. (Photo by Jordan Pettitt - Pool/Getty Images)

EFE

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

