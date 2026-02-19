Estos son los 2 únicos países del mundo que inician con letra Z: están a más de 30 horas de Colombia

Conozca en Caracol Radio cuáles son los dos únicos países en el mundo que comienzan con la letra Z. Fotos: Google Maps y Getty Images.

El planeta Tierra, hogar de miles de animales y del ser humano, es un lugar que guarda muchas historias y curiosidades desde que en sus tierras comenzaron a alzarse todas y cada una de las civilizaciones que, hasta hoy, conocemos.

Con su nacimiento, y con el paso del tiempo, llegó la geografía al conocimiento humano y, con esto, se fueron destapando poco a poco muchas curiosidades de cada uno de los países.

Desde formas de mapas que crean figuras curiosas, hasta los nombres de los países y sus tamaños son algunos de los datos que han interesado a las personas.

Es por esto que, en esta ocasión, en Caracol Radio le contamos sobre cuáles son los únicos dos países en el mundo que inician con la letra Z y, además, a cuánto tiempo de viaje (en avión) están de Colombia.

¿Cuáles son los dos únicos países del mundo que inician con la letra Z?

Según revela la reconocida revista National Geographic en su web, citando a fuentes como la ONU, en el mundo hay 195 países que son reconocidos internacionalmente como naciones. Lo curiosos es que de estos solamente dos inician su nombre con la letra Z.

En esa línea, los únicos dos países que empiezan con la esta letra son Zambia y Zimbabue.

Zambia es un país africano, específicamente ubicado al sur de África, que cuenta con una superficie de 752.610 kilómetros cuadrados y una población de 21.135.000 personas.

Su capital es la ciudad de Lusaka y la moneda que se maneja es poco común: los Kwachas zambianos.

Por otro lado, Zimbabue también es un país africano, también al sur de ese continente, y cuenta con una superficie de 390.760 kilómetros cuadrados y una población de 16.340.822 personas.

La capital de este país es la ciudad de Harare y la moneda que usan es el Dólar RTGS.

Por otro lado, estos dos países comparten una curiosidad geográfica, y acá se la contamos.

¿Cuál es el dato curioso?

El dato curioso de estos dos países es que son vecinos. Entre tantas naciones y tantos territorios, curiosamente las únicas dos que inician en su nombre con la letra Z, comparten frontera .

Según explica la web Sovereign Limits, una base de datos diseñada para la investigación, visualización y cartografía de las fronteras internacionales que dividen la soberanía terrestre y marítima, Zimbabue y Zambia tienen una frontera terrestre que se extiende a lo largo de 770 kilómetros y data desde 1963.

“La frontera sigue el curso del río Zambeze a su paso por las cataratas Victoria y el lago Kariba. El punto más occidental de la frontera se encuentra en la zona de cuatro puntos que comparten con Namibia y Botsuana”, dice la web.

Y añaden: “Si bien no se han firmado acuerdos fronterizos bilaterales entre Zambia y Zimbabue , ambos gobiernos están trabajando actualmente para resolver la disputa sobre varias islas en el río Zambeze”.

Vea una toma satelital de la frontera entre Zambia y Zimbabue:

Frontera terrestre entre Zambia y Zimbabue.

¿A cuánto están estos países de Colombia?

Pues bien, estos países africanos, y según portales de viajes y aerolíneas, están a más de 30 horas de viaje de Colombia.

Cabe aclarar que las horas de viaje pueden reducir o aumentar según la ciudad colombiana desde donde se parta.

Los precios de viaje en avión, que por lo general tienen escalas, van desde los 6 millones de pesos, hasta poco más de los $14 millones.

Dentro de sus acciones turísticas más reconocidas están los safaris, en donde se puede ver en estado salvaje a animales como los leones, elefantes, entre otros.

Vea un video de cómo es la vida en Zimbabue:

Vea un video de cómo es la vida en Zambia:

