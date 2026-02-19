Con papel aluminio ladrones en Bogotá envuelven celulares para evitar ser rastreados

En horas de la madrugada de este jueves,19 de febrero, uniformados de la localidad de San Cristóbal lograron la captura en flagrancia de cinco personas por el delito de hurto, en el sector del barrio Ramajal, sur de Bogotá.

De acuerdo con la información, la captura se logró tras el aviso de ciudadanos que alertaron a las autoridades luego de ser despojados de sus celulares.

Inmediatamente, se desplegó un plan candado y se logró la inmovilización de un taxi en el que se transportaban estos presuntos delincuentes.

Durante el procedimiento, se logró la recuperación de cuatro teléfonos celulares avaluados en más de 10 millones de pesos, los cuales se encontraban ocultos en diferentes compartimentos del vehículo y envueltos en papel aluminio que fungía como inhibidor de señal y así lograr evadir la ubicación por parte de las autoridades.

Los capturados fueron identificados por las víctimas y puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización; cabe resaltar que tres de estos cinco ciudadanos tenían anotaciones por los delitos de hurto agravado y falsedad marcaria.