Más de 300 robos se presentan al día en Bogotá, alertó la Personería Distrital

Bogotá D.C

Durante el Foro de Seguridad Ciudadana, el personero de Bogotá, Andrés Castro , reveló los resultados del informe No Más Cifras: ¡Hablemos y actuemos!, en el que presenta un panorama de los delitos que más afectan a los bogotanos.

Uno de los delitos que más afecta la cotidianidad de los ciudadanos en la capital son los robos. El personero señaló que al año se presentan más de 100.000 casos, lo que significa que, en promedio, cada día más de 300 personas son víctimas de robo.

Otra cifra que resulta alarmante es la extorsión que se ha incrementado hasta en un 73%, alcanzando cerca de 1.500 casos al año.

Además, Castro enfatizó en los homicidios de la capital. En 2024, se registraron 1.214 homicidios y a corte de octubre de 2025, se han presentado 974 casos, “muchos de ellos relacionados con disputas entre estructuras criminales que operan en la ciudad”, precisó el personero.

Durante su discurso, el jefe del ente de control distrital, insistió en que la seguridad no se mide únicamente con los indicadores, sino con la percepción y el comportamiento de los ciudadanos.

“La seguridad es cómo se siente una madre al regresar a casa por la noche; es la tranquilidad de un niño que camina hacia su colegio; es la posibilidad de abrir un negocio sin que alguien cobre por permitir trabajar; es el derecho fundamental a vivir sin miedo. Y ese derecho no distingue estrato, barrio, acento ni nacionalidad”, precisó Castro.

Añadió que la ciudadanía lo que está pidiendo son hechos, como mayor presencia en el territorio de las autoridades, y menos anuncio.

“Más protección para quienes denuncian, más investigación para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas y más prevención para que los jóvenes encuentren futuro y no delito”, manifestó el personero.

Al final de su intervención, el personero concluyó que la seguridad se resuelve con las instituciones, “se requiere un Estado capaz de trabajar unido, con inteligencia, tecnología, sistemas de información integrados, capacidad territorial, enfoque de género y, sobre todo, con la legitimidad que se construye escuchando y respetando a la ciudadanía”.