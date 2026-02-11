Candelaria es la localidad donde menos celulares roban en Bogotá: conozca la lista completa

La Policía Metropolitana de Bogotá sigue luchando para brindar seguridad a los ciudadanos. A pesar del esfuerzo, en la capital del país durante 2025 fueron hurtados más de 30.000 celulares. Sin duda, el robo a teléfonos es uno de los delitos que más preocupación e indignación genera.

El hurto a celulares, en lo que va corrido del año presenta una reducción del 15%, en comparación de 2025. Es decir, hay 564 denuncias menos. A lo largo de 2026, se han recuperado 342 celulares que habrían sido hurtados.

Durante todo el 2025 se recuperaron 4.167 celulares, mientras que en 2024 se rescataron 3.743. Es decir, 9 de cada 10 celulares robados nunca regresan a sus dueños. En 2024 se realizaron 275 acciones operativas entre allanamientos, intervenciones, capturas y desarticulación de bandas y en 2025 se realizaron 233.

Las localidades en las que menos celulares roban

Las 5 localidades donde menos hurtan celulares son: