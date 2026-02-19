Comuna 6 recibirá este 21 de febrero jornada integral con Defensores del Paciente

La atención se realizará en el marco de una jornada integral de salud.

La Alcaldía de Cali realizará este sábado 21 de febrero una jornada integral de salud en la Comuna 6, como parte de la estrategia territorial para acercar los servicios institucionales a la comunidad.

La actividad se desarrollará entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. en la Calle 74 # 1C1 – 75, con impacto en barrios como San Luis (etapas 1 y 2), Jorge Eliécer Gaitán, Paso del Comercio, Los Alcázares (1 y 2), Petecuy (1 y 2), Floralia, Los Guaduales, La Rivera, Calimio, Fonaviemcali y Calimio Norte.

Servicios en un solo lugar

Durante la jornada, la comunidad podrá acceder a orientación de la Defensoría del Paciente de la Secretaría de Salud Pública de Cali.

También participarán las EPS Nueva EPS, Coosalud, Emssanar y SOS EPS, que ofrecerán servicios de afiliación, acreditación para población migrante y orientación en rutas de atención.

La ESE Norte brindará vacunación, consulta médica general y odontología.

La jornada será en el Polideportivo Petecuy 2.

Además, habrá atención en salud mental, orientación a población con discapacidad y presencia de entidades como Dagma, Sisbén, Colpensiones, TIOS, Patrulla Púrpura y Seguridad y Justicia.

Estrategia territorial

La jornada hace parte de la estrategia ‘Conoce a los Defensores del Paciente’, que en 2025 recorrió las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad.

Para este mes también está programada una actividad el 26 de febrero en el corregimiento La Leonera.