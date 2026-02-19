Cerca de 1.8 millones de personas están habilitadas para votar en Bolívar

Un total de 1.794.168 ciudadanos están habilitados en el departamento de Bolívar para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De los ciudadanos aptos para sufragar, 903.489 son mujeres y 890.679 son hombres, quienes podrán votar en 5.549 mesas, distribuidas en 639 puestos de votación: 217 en el área urbana y 422 en el área rural.

Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 94.869 personas, de las cuales 42.965 son mujeres y 51.904 son hombres, quienes podrán sufragar en 328 mesas, distribuidas en 129 puestos de votación de 13 municipios bolivarenses.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Es de recordar que el único documento de identidad válido para votar es la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones:

• Cédula amarilla con hologramas.

• Cédula digital en su versión física.

• Cédula digital en el dispositivo móvil.