U2 lanza su nuevo EP ‘Days of Ash’, en el que abordan temas políticos como las redadas del ICE

La agrupación irlandesa de rock U2 ha lanzado este miércoles de ceniza un EP sorpresa de seis canciones titulado ‘Days of Ash’.

Este es su primer lanzamiento de nuevo material desde su último disco, ‘Songs of Experience’, de 2017.

En este nuevo EP, la banda aborda temas políticos de todo el mundo, incluidas las redadas del ICE en Estados Unidos, los levantamientos iraníes, la guerra en Ucrania y los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La agrupación también ha creado vídeos con las letras de las seis canciones que componen este EP.

El disco abre con la canción “American Obituary”, dedicada a Renee Good, la mujer asesinada por agentes del ICE en Minneapolis durante una protesta.

Otras canciones son en homenaje a figuras asesinadas en Irán y Gaza, e inspiradas en figuras admiradas en Israel y Ucrania.

El músico y cantautor inglés Ed Sheeran participa como invitado en la composición y la voz de la última canción, “Yours Eternally”, al igual que el músico de rock ucraniano Taras Topolia, que estuvo en la guerra de su país.