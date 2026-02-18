Taylor Swift es nombrada por sexta vez como la artista con mayores ventas en el mundo en el 2025

La cantautora estadounidense Taylor Swift encabeza la lista global de artistas de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) por cuarto año consecutivo, cuando BTS la superó en 2020 y 2021.

La estrella de la música pop ha sido nombrada la artista con mayores ventas a nivel mundial del año 2025, un premio que reconoce sus logros sin precedentes en streaming, así como en ventas físicas y digitales, siendo la sexta vez que recibe este honor, al igual que en 2014, 2019, 2022, 2023 y 2024.

La IFPI representa a la industria discográfica mundial y publica anualmente una lista global de artistas para reconocer a los más vendidos del año anterior.

Recopila datos sobre streaming, descargas y formatos físicos en todos los países directamente de más de 8.000 discográficas participantes.

La IFPI atribuye el éxito mundial de la artista estadounidense al lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, y a la serie documental ‘The End of an Era’.

Su último disco debutó en el número uno de la lista Billboard 200 en octubre de 2025 y ha permanecido 12 semanas en el primer puesto, mientras que los sencillos “Opalite” y “The Fate of Ophelia” se han afianzado en la lista Hot 100.