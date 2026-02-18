Habitantes de Saboyá, Boyacá, bloquean la vía del peaje que va hasta Santander

Habitantes de algunos municipios de Boyacá y de Santander protestan en la vía que de Chiquinquirá conduce a Barbosa, en el sector del peaje de Saboyá / Foto: Suministrada.

César Correal

El centro poblado Garavito, ubicado en el municipio de Saboyá, se ha convertido en uno de los más afectados por las malas condiciones de la vía que conecta a Chiquinquirá (Boyacá) con Barbosa (Santander). Ante esta situación, sus habitantes decidieron unirse a la protesta pacífica que se adelanta en el peaje de Saboyá, exigiendo soluciones inmediatas.

Los líderes comunitarios aseguran que durante meses participaron en mesas de trabajo con las autoridades, pero los compromisos nunca se cumplieron.

“Es una protesta pacífica lo que estamos haciendo por el mal estado de la vía. Esa fue una de las exigencias porque nosotros ya habíamos hecho unas negociaciones con ellos, mesas de trabajo, duramos cuatro o cinco meses más o menos haciendo esas mesas de trabajo, pérdida de tiempo, realmente nunca nos cumplieron con nada. Se les está pidiendo en este momento el arreglo total de la vía y el traslado, o sea, que se queden su pedaje de aquí del centro poblado de Garavito como tal”, aseguró Martha Suárez, una de las voceras de la comunidad.

Exigencias claras

Los manifestantes plantean dos exigencias principales:

Arreglo total de la vía que atraviesa el centro poblado de Garavito.

que atraviesa el centro poblado de Garavito. Traslado del peaje, que actualmente afecta directamente a los habitantes del sector.

Según Martha Suárez, el costo de desplazarse hasta Saboyá se ha vuelto insostenible, ya que los habitantes de este centro poblado cada vez que tienen que desplazarse al casco urbano del municipio, deben pasar por el peaje y pagar el costo.

“Cada vez que tenemos que ir hasta allá para hacer diferentes vueltas como ir a mercar, al médico o hacer diligencias en la alcaldía nos tocaba pagar $8.000 de peaje, y eso es plata. Por eso exigimos que lo recaudado en el peaje se invierta en la malla vial de la ruta 45 y se desinstale el peaje o lo pongan en otro lado”, dijo.

Un peaje que lleva 29 años y sin mejoras en la vía

De acuerdo con los líderes sociales de la organización, el peaje de Saboyá lleva 29 años funcionando. Aunque en sus primeros años, bajo concesión, las vías se mantenían en buen estado, los habitantes denuncian que actualmente no hay inversión y la vía se encuentra en muy mal estado.

“No hay bermas, ponen una capa más de asfalto y van consumiendo las casas. Eso no lo vamos a permitir”, agregó Marta.

La comunidad insiste en que sus exigencias no tienen reversa y que no buscan negociación económica, sino soluciones concretas para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la región.

Ante esto, el domingo 22 de febrero, desde las 10:00 de la mañana, la Organización Comunitaria del Paro Saboyano adelantará un bloqueo en la vía que de Chiquinquirá conduce a Barbosa, en el sector del peaje de Saboyá.