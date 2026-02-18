Gobierno Nacional entrega Convenio Macuaca al Cabildo Indígena de Taganga

Santa Marta

El Gobierno Nacional entregó el Convenio Macuaca al Cabildo Indígena de Taganga, en el distrito de Santa Marta y su área rural, con el propósito de fortalecer la relación ancestral de los pueblos indígenas con la Sierra Nevada de Santa Marta y los ecosistemas marino-costeros. La iniciativa se ejecuta a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

“Al Cabildo Indígena de Taganga, en Santa Marta y su área rural, entregamos el Convenio Macuaca, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, para fortalecer la relación ancestral entre los pueblos y la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo la ministra (e) de Medio Ambiente, Irene Vélez.

Esta entrega hace parte de una decisión a del Gobierno Nacional, que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales legítimas en sus territorios. El enfoque busca consolidar una gobernanza ambiental integral en el maritorio, entendida como la relación cultural, espiritual y ecológica que las comunidades mantienen con el mar y su biodiversidad.

El Convenio Macuaca incluye estrategias de sostenibilidad social y económica como:

🔸 Fortalecimiento de las prácticas culturales asociadas al conocimiento y cuidado del maritorio.

🔸 Procesos de educación ambiental y etnoturismo comunitario.

🔸 Restauración ecológica para recuperar la conectividad de las salinas como espacios de sustento, intercambio y tradición.