Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

Santa Marta

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, Educación y Programa de Alimentación Escolar – PAE e Infraestructura Educativa del departamento de Magdalena y Distrito de Santa Marta para la vigencia 2024, en la que determinó hallazgos fiscales por $17.394 millones.

Obra educativa inconclusa en El Banco por $9.151 millones

Según la entidad, los hallazgos fiscales detectados en el proceso auditor, se constató que la Institución Educativa Departamental Agropecuario Mitsilou Campbell en el municipio de El Banco se encuentra abandonada, así como la pérdida de recursos por $9.150 millones.

Convenio Fiestas del Mar en Santa Marta por $5.206 millones

En el convenio suscrito por el Distrito de Santa Marta para el apoyo y desarrollo de las Fiestas del Mar, se encontró que no existe evidencia documental suficiente que respalde la ejecución total del objeto contractual, pese a que el contratista reportó un cumplimiento del 100%

Pagos indebidos a docentes con permiso sindical por $818 millones

En el departamento del Magdalena se identificó un detrimento patrimonial por el pago de salarios y prestaciones a nueve docentes con permiso sindical permanente, quienes no ejercieron funciones docentes durante la vigencia 2024.

Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) – $1.520 millones

En el Contrato 0792 de 2024 del PAE, se detectaron pagos de intereses sin soportes legales ni contables por parte del operador.

Finalmente, la entidad manifiesta que continuará supervisando y verificando además de las acciones correctivas planteadas por el departamento de Magdalena y el Distrito Especial de Santa Marta, para subsanar las falencias y debilidades evidenciadas en este proceso auditor, las medidas efectivas para mejorar la gestión financiera y administrativa en beneficio de la comunidad.