17 feb 2026 Actualizado 10:52

Cartagena

Un muerto y dos fallecidos dejó choque de motos en la Vía al Mar

El trágico siniestro ocurrió a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Una presunta invasión de carril habría sido la causa del trágico accidente en la Vía al Mar, a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra, donde desafortunadamente murió un hombre y dos personas más resultaron con graves afectaciones.

El ahora difunto, según las autoridades fue identificado como Aldair Rodríguez Melgarejo, natural de Cartagena y quien tenía 30 años. Los lesionados son Ismen José Arzuza Blanquiceth de 54 años y Rocío Ospino Carvajalino de 51 años, recluidos en el hospital Serena del Mar.

Por su parte, autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección judicial al cadáver y liderar la remoción de los vehículos. Los hechos son materia de investigación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

