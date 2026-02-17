Un muerto y dos fallecidos dejó choque de motos en la Vía al Mar

Una presunta invasión de carril habría sido la causa del trágico accidente en la Vía al Mar, a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra, donde desafortunadamente murió un hombre y dos personas más resultaron con graves afectaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El ahora difunto, según las autoridades fue identificado como Aldair Rodríguez Melgarejo, natural de Cartagena y quien tenía 30 años. Los lesionados son Ismen José Arzuza Blanquiceth de 54 años y Rocío Ospino Carvajalino de 51 años, recluidos en el hospital Serena del Mar.

Por su parte, autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección judicial al cadáver y liderar la remoción de los vehículos. Los hechos son materia de investigación.