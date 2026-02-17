Tribunal ordena posesionar a José Ismael Peña como rector en la Universidad Nacional
La orden de posesionar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional fue dada por el Tribunal Superior de Bogotá.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional que posesione como rector a José Ismael Peña. En un fallo de 27 páginas se establece que tiene 48 horas para implementar las medidas que así lo permitan.
Noticia en desarrollo...
