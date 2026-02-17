Hable con elPrograma

Tribunal ordena posesionar a José Ismael Peña como rector en la Universidad Nacional

La orden de posesionar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional fue dada por el Tribunal Superior de Bogotá.

José Ismael Peña | Foto: Universidad Nacional

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional que posesione como rector a José Ismael Peña. En un fallo de 27 páginas se establece que tiene 48 horas para implementar las medidas que así lo permitan.

Lea en contexto: Juez negó tutela de José Ismael Peña, que pedía volver a la rectoría de la U. Nacional

Noticia en desarrollo...

