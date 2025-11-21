Excandidatos a dirección de la universidad nacional reconocen a Ismael peña como rector designado

Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque y Germán Albeiro Castaño, excandidatos a la rectoría de la universidad nacional, reconocieron los fallos del Consejo de Estado, los cuales ratifican a Ismael Peña como rector designado de la institución y anulan el nombramiento de Leopoldo Munera.

“Los acá firmantes, como parte del grupo de los cinco candidatos cuyas hojas de vida y propuestas fueron analizadas en la etapa final del proceso de designación para el cargo de Rector, reconocemos y reiteramos la validez del resultado concluyente de este proceso, de acuerdo con la normativa establecida y aceptada, así como las competencias y responsabilidades del Consejo Superior Universitario”, manifiestan a través de una carta.

También señalan que ante esta decisión, tienen la obligación conjunta de reconstruir, a partir de este momento, el tejido social afectado en esta circunstancias, así como el compromiso colectivo de los cuales depende el cumplimiento de sus deberes misionales, abandonando intereses, prejuicios, ideologías y ambiciones

A su vez, indican que lo vivido en el último año quedará para el análisis, siempre con la mirada en una universidad cada vez mejor, coherente, pertinente y justa.

“Ha quedado establecido, jurídica y administrativamente, que la designación del profesor José Ismael Peña Reyes, efectuada en la sesión del Consejo Superior Universitario del día 21 de marzo de 2024, estuvo ajustada a las normas y a la legalidad vigentes”, indican.