Educación

Excandidatos a dirección de la universidad nacional reconocen a Ismael peña como rector designado

Los exintegrantes de la terna reconocen los fallos del Consejo de Estado

José Ismael Peña | Foto: Universidad Nacional

José Ismael Peña | Foto: Universidad Nacional

Andrea Arenas

Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque y Germán Albeiro Castaño, excandidatos a la rectoría de la universidad nacional, reconocieron los fallos del Consejo de Estado, los cuales ratifican a Ismael Peña como rector designado de la institución y anulan el nombramiento de Leopoldo Munera.

“Los acá firmantes, como parte del grupo de los cinco candidatos cuyas hojas de vida y propuestas fueron analizadas en la etapa final del proceso de designación para el cargo de Rector, reconocemos y reiteramos la validez del resultado concluyente de este proceso, de acuerdo con la normativa establecida y aceptada, así como las competencias y responsabilidades del Consejo Superior Universitario”, manifiestan a través de una carta.

También señalan que ante esta decisión, tienen la obligación conjunta de reconstruir, a partir de este momento, el tejido social afectado en esta circunstancias, así como el compromiso colectivo de los cuales depende el cumplimiento de sus deberes misionales, abandonando intereses, prejuicios, ideologías y ambiciones

A su vez, indican que lo vivido en el último año quedará para el análisis, siempre con la mirada en una universidad cada vez mejor, coherente, pertinente y justa.

Ha quedado establecido, jurídica y administrativamente, que la designación del profesor José Ismael Peña Reyes, efectuada en la sesión del Consejo Superior Universitario del día 21 de marzo de 2024, estuvo ajustada a las normas y a la legalidad vigentes”, indican.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad