Soy sacerdote pero no de la iglesia católica, apostólica y romana de Armenia: Padre Guillermo Zapata

Armenia

No para la polémica en el Quindío, apareció el supuesto falso sacerdote que durante más de un año oficio misas en la iglesia católica en Armenia, asegura que, si es cura, pero no de la iglesia católica, sino de otra congregación.

Se trata del sacerdote Guillermo de Jesús Zapata que, en diálogo con Caracol Radio, aunque reconoció que no fue ordenado en la iglesia católica, apostólica y romana si es sacerdote de la Fraternidad Apostólica María Madre de los Misioneros, y que su pecado fue aceptar la invitación de un sacerdote católico de concelebrar eucaristías, aunque nunca le solicitaron las credenciales.

Sobre el comunicado de la Diócesis de Armenia

Sacerdote Guillermo de Jesús Zapata “ellos, la Diócesis sí tienen algo de verdad, que no se puede celebrar en sus templos si somos de otra denominación religiosa, no se puede pues como celebrar en los en los templos de ellos.

¿Por qué vino a celebrar a los templos católicos en Armenia?

Todo comenzó en la iglesia del barrio La Grecia, donde yo en ningún momento he sido el párroco allá, yo fui, a la Grecia porque el sacerdote de allí es amigo mío, y entonces él en alguna ocasión, estuvo enfermo y me pidió el favor de que le colaborara con unas eucaristías mientras él se recuperaba.

Yo le dije que listo, pero él en ningún momento pues me pidió credenciales, o sea, yo me presenté pues como sacerdote y todo eso, pero al ser mi amigo, él me creyó que yo era sacerdote de pronto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin embargo, después se dio cuenta que yo no había sido ordenado, salí de esa parroquia y seguir mi labor pastoral en la iglesia del barrio Bosques de Pinares donde se descubrió todo y el sacerdote de allá no hace sino decir, pues que soy falso.

Yo en ningún momento soy falso, yo soy sacerdote válidamente ordenado, en Cartagena de Indias en la fraternidad apostólica María Madre de los misioneros, en la antigua tradición católica y apostólica con registro de resolución del Ministerio Interior 1507 del 18 de julio del 2011.

¿Desde la diócesis de Armenia se han comunicado con usted?

Sacerdote: no, en ningún momento han querido hablar conmigo, resulta que a mí me llegó el comunicado personalmente al WhatsApp de parte del padre Óscar, que es el párroco, administrador parroquial de la parroquia de San Bosco en Bosques de Pinares.

Entonces, a mí me llegó el comunicado y yo lo miré. Y yo dije, “Bueno, hasta aquí llegué. Yo sé que no puedo ir más allá.” Entonces, yo me quedé quieto, pero yo no pensé que eso iba a trascender y que ellos iban a montar ese comunicado en las redes sociales y a mí el nombre mío pues en un momentico mi hermano se regó por todas partes.

Entonces, hasta fotos y todo eso, cosa que no debe de ser así, porque les faltó diálogo, le faltó la corrección fraterna. Igual esa misma noche, cuando yo vi el comunicado le dije al padre Óscar, “Padre, discúlpeme si los molesté, les pido disculpas, yo voy a ir por mis cositas porque yo tenía las cosas allá en la parroquia.

Entonces él mismo me dijo, “No, dígame una dirección, yo se las envío”, no querían hablar conmigo y hasta el sol de ahora pues tampoco han dicho, “Pues sentémonos, nosotros estamos dispuestos al diálogo.” Pero ellos no.

¿En algún momento pensó en comunicar que no era sacerdote de la diócesis?

Yo en algún momento sí lo pensé, pero yo dije, si el padre de la Grecia no me ha pedido credenciales, pues yo creo que eso no va a pasar hasta más.“, dije yo. Igual, o sea, yo no hice ningún daño. Yo vine y fui a servir, a servirle al padre de allá de la Grecia, inclusive varios sacerdotes de la diócesis de Armenia, me invitaron, no voy a decir nombres, pero tengo varios amigos sacerdotes en la diócesis de Armenia y ellos me habían invitado a las parroquias a celebrar. Yo les dije que no, yo les sacaba pues como el cuerpo, era como para abstenerme pues de todo eso. Pero la verdad, mi hermano, nunca pensé pues que esto iba como a trascender tanto.

Estaría dispuesto hablar con la diócesis de Armenia

Igual nosotros estamos abiertos al diálogo también, porque es que por la verdad murió Cristo y las cosas claras y el chocolate espeso también. Pero si ellos no quieren acceder a eso, pues ahí no se puede hacer nada.

Sigo con mi labor, pero no en los templos católicos, apostólicos romanos

Sacerdote: sigo normal mi ministerio donde me quieran yo voy a celebrar, donde la gente me necesite, lo que me dijeron los superiores míos, no se meta por allá a los templos romanos. Y listo, pero usted puede celebrar en cualquier parte de Colombia en cualquier parte del mundo.