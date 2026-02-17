Snoop Dogg se hace viral en Instagram al publicar un video de una incautación de droga en Colombia

El rapero, cantautor, productor y actor estadounidense Snoop Dogg se ha hecho viral tras la publicación de un video en su cuenta oficial de Instagram de una incautación de droga llevada a cabo en Colombia.

El video publicado el pasado lunes 17 de febrero muestra un operativo en el que miembros de la Policía Nacional de Colombia extraen un cargamento de droga oculto debajo de la carrocería de un camión.

La incautación fue realizada en septiembre de 2025 por la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Policía Valle del Cauca, durante actividades de registro y control en la vía Villarica-Palmira a la altura del corregimiento de El Bolo.

Durante la inspección de un vehículo de tipo tractocamión que se encontraba sin carga, encuentran 548 kilos, es decir, más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, capturando al conductor e immobilizando el vehículo.

La publicación de la estrella de la música cuenta con más de 9 millones de reproducciones, 122.000 likes y más de 1.900 comentarios.