Se acaba el pico y placa en la noche para los taxistas de Ibagué

Ibagué

Con la expedición del decreto 0085 del 13 de febrero del 2026 la Alcaldía de Ibagué modificó el horario del ‘pico y placa’ para el transporte público individual tipo taxi en el perímetro urbano de la ciudad.

La restricción se aplicará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de domingo a domingo con el fin de permitir que los conductores de transporte público de vehículos tipo taxi puedan suplir en horas de la noche el déficit que se registraba de este servicio en la capital del Tolima.

“La nueva disposición modifica el artículo primero del Decreto 1000-1250 del 3 de diciembre de 2019, el cual establecía la restricción de manera continua durante las 24 horas, es decir, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente”, aseguró Giovanny Posada, director Operativo.

La medida busca incentivar el uso del transporte público y mejorar la oferta del servicio de transporte público terrestre automotor individual municipal de pasajeros tipo taxi en la ciudad.

“Esto indica que se levanta el ‘Pico y placa’ nocturno, con el fin de garantizar un mejor servicio y mayor cobertura en la ciudad”, puntualizó Giovanny Posada, director Operativo.