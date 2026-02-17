Protestas en Puerto Boyacá en la Troncal del Magdalena Medio por falta de contratación de KMA

Puerto Boyacá

Comunidades y empresarios del Magdalena Medio completan varias horas de protesta en el corredor vial que comunica a Boyacá con Antioquia y el sur del Cesar, denunciando falta de participación en los contratos de la vía 4G que se ejecuta en esta región del país.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Boyacá, John Jairo Vera, explicó en Caracol Radio que la jornada inició desde las 6:00 de la mañana con presencia de diferentes comunidades del corredor del Magdalena Medio.

“Estamos realizando una actividad desde Puerto Boyacá hasta Pailitas, con participación de comunidades de Puerto Araujo, Puerto Parra, San Martín, San Alberto y Curumaní. Nos vimos obligados a unirnos en una sola voz por la falta de participación que hemos tenido durante más de uno o dos años de reuniones sin resultados”, afirmó.

Según Vera, las exigencias están relacionadas con la vinculación de transportadores y empresarios locales en actividades como volquetas para transporte de material, obras civiles, maquinaria pesada y transporte de personal. Asegura que, hasta el momento, la empresa KMA Construcciones ha ofrecido condiciones que no han sido aceptadas por la comunidad.

“Las tarifas que han planteado son muy bajas y no hemos logrado acuerdos. A los empresarios nos han invitado a licitaciones, pero no se ha adjudicado ningún contrato ni se ha dado una participación real”, agregó.

Los manifestantes indicaron que la protesta se ha desarrollado de forma pacífica, con bloqueos intermitentes que permiten el paso de vehículos por intervalos. En Puerto Boyacá participan entre 80 y 100 personas, mientras que en otros municipios también se registran concentraciones.

Finalmente, el vocero señaló que esperan una mesa de diálogo en las próximas horas con presencia de autoridades locales y la concesión. De lo contrario, advirtió que la vía podría quedar totalmente bloqueada. “Si la empresa no se sienta con nosotros, mañana la vía quedaría cerrada de manera definitiva”, puntualizó.