Polémica por nombramiento de la nueva directora General del Hospital Militar Nidya Pineda

En medio de una polémica podría estar el nombramiento de la nueva directora del Hospital Militar, pues el presidente se habría saltado un mecanismo de elección.

A través del decreto 0155 firmado hoy 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Carlos Alberto Rincón en la dirección General del Hospital Militar, presentada el pasado 29 de enero.

Pero a través del mismo decreto, también oficializo el nombramiento como nueva directora General del Hospital Militar a Nidya Patricia Pineda.

Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que el presidente se habría saltado el mecanismo estipulado para la elección del director de este hospital, que es una terna presentada por el consejo directivo del centro hospitalario.

Señalaron que desde hace dos meses estaban esperando para la terna que debía integrar a 3 candidatos, con perfiles actos para el cargo. No obstante, hoy se conoció la nueva designación.