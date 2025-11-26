Tribunal de Cundinamarca condena al Estado por la tragedia que dejó centenares de muertos en Mocoa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la avalancha que arrasó a Mocoa, Putumayo, el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, dejando más de un centenar de fallecidos y daños incalculables.

La sentencia, con ponencia del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, concluyó que hubo una falla en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de entidades del orden nacional, departamental y municipal, cuya omisión contribuyó a la materialización de la tragedia que dejó más de 700 personas fallecidas, barrios enteros desaparecidos y daños incalculables en viviendas, infraestructura y medios de subsistencia.

El fallo de primera instancia resalta que, pese a que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias.

Por eso, se declaró responsable de manera solidaria a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo y al municipio de Mocoa por “omisión multiplex y concurrente”.

El Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos de 63.148 salarios mínimos legales mensuales vigentes.