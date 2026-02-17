Muere a los 75 años Billy Steinberg, coautor del éxito “Like a Virgin” de Madonna

Este jueves falleció a sus 75 años el compositor estadounidense, Billy Steinberg, conocido por coescribir éxitos de la década de los ochenta como “Like a Virgin” de Madonna, “True Colors” de Cyndi Lauper y “Eternal Flame” de The Bangles, entre otros.

Otras canciones coescritas junto a su compañero de fórmula, Tom Kelly, fueron “So Emotional” de Whitney Houston y “Alone”, grabada bajo el nombre de i-ten y versionada por la banda de rock Heart en 1987.

También escribieron o coescribieron “I Drove All Night”, escrita originalmente para Roy Orbison, versionada por Cyndi Lauper y la canadiense Céline Dion; “I Touch Myself” de los Divinyls y “I’ll Stand by You” de The Pretenders.

Luego de que Kelly se retirara de la música en la década de los noventa, Steinberg colaboró con otros compositores, como Rick Nowels y Marie-Claire D’Ubaldo, con quienes escribió “Falling Into You”, también versionada por Céline Dion y “One & One”.

Además, escribió varias canciones con Josh Alexander, entre las cuales se destacan “All About Us” de t.A.T.u., “Too Little Too Late” de JoJo y “Give Your Heart a Break” de Demi Lovato.

Steinberg falleció a causa de un cáncer en su casa en Brentwood, California, en los Estados Unidos.